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'IKBY'de referandum yapılması DEAŞ ile mücadeleye gölge düşürebilir'

Guterres, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tek taraflı referandum kararının, terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye gölge düşüreceği uyarısında bulundu.

18 Eylül 2017 Pazartesi 09:51
'IKBY'de referandum yapılması DEAŞ ile mücadeleye gölge düşürebilir'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tek taraflı referandum kararının, terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye gölge düşüreceği uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, Guterres'in Irak'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine saygı duyduğu ve merkezi hükümet ile IKYB arasındaki bütün sorunların diyalog ve yapıcı uzlaşı yoluyla çözülmesi gerektiğine inandığı belirtildi.

Genel Sekreter Guterres'in taraflara bu konuya sabırlı ve itidalli yaklaşmaları çağrısı yaptığı ve BM'nin bütün çabaları desteklemeye hazır olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Genel Sekreter, şu anda referandum yapılması yönündeki tek taraflı bir kararın DEAŞ ile mücadeleye, geri alınmış bölgelerin yeniden inşa edilmesine ve 3 milyondan fazla mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin güvenli bir şekilde geri dönüşüne gölge düşüreceğine inanıyor."

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