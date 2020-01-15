Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Ayağınızı sıcak suda günde dört kez bekletirseniz...
Ayağınızı sıcak suda günde dört...
Saç dökülmesinde B12, D ve demir eksikliğine dikkat
Saç dökülmesinde B12, D ve...
30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti
30 futbol sahası büyüklüğünde teleskop
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!

IKEA'nın kurucusu Kamprad'ın servetinin bir kısmı dağıtılacak

Dünya genelinde yaygın olan mobilya mağazası IKEA'nın kurucusu Ingvar Kamprad’ın servetinin bir kısmının eğitim araştırma ve yatırımlara dağıtılmasını istediği ortaya çıktı.

15 Ocak 2020 Çarşamba 11:38
IKEA'nın kurucusu Kamprad'ın servetinin bir kısmı dağıtılacak

İsveçli mobilya devi IKEA'nın kurucusu ve 28 Ocak 2018'de hayatını kaybeden Ingvar Kamprad, servetinden 670 milyon İsveç Kronunu, aile vakfı aracılığıyla kendilerinin şirketlerinin maliyet etkinliği ve karlılık oluşturabilecek eğitim araştırma ve yatırımlara dağıtılması için vasiyeti ortaya çıktı.

Kamprad Vakfı Ceo'su Lena Fridzen, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, "Bize bağlı şirketlere doğrudan hibe olarak verilmeyecek. Sadece eğitim ve araştırma yatırımları için katkı yapacağız. Şirketlerde bilginin artmasına yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
IKEAServetDağıtacakHaberKıbrısGündem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sudan'da silahlı isyan
Sudan'da silahlı isyan
ABD'deki kızamık vakaları 27 yılın en yüksek seviyesinde
ABD'deki kızamık vakaları 27 yılın en yüksek seviyesinde
Pompeo, Japon ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla görüştü
Pompeo, Japon ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla görüştü
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim