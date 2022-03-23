İki ada 125 milyon dolar fiyatla satışa sunuldu

ABD'de fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanedeki hücresinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in özel adaları satılıyor.

Virjin Adaları'nda yer alan Great St. James ve Little St. James'in fiyatı 125 milyon dolar olarak belirlendi.

2020'nin başlarında Virgin Adaları savcıları, Epstein'ın kız çocuklarına bu adalarda cinsel saldırıda bulunduğunu söylemişti.

ADALAR SATIŞTA

Wall Street Journal'ın aktardığına göre, Epstein gayrimenkulünün avukatı Daniel Weiner, iki adanın satışından elde edilen gelirin çözülmemiş davalar için kullanılacağını belirtti.

Öte yandan Epstein'ın yaklaşık 121 milyon dolarlık varlığı, cinsel saldırı mağdurlarına tazminat olarak kullanılmıştı.

DAHA ÖNCE MALİKANESİ VE EVİ SATILDI

Little St. James Adası, Epstein tarafından 1998 yılında satın alındı. 2016 yılında alınan Great St. James için yaklaşık 20 milyon dolar ödendi.

Amerikalı milyarderin Manhattan'daki malikanesi Mart 2021'de 51 milyon dolara satılırken, Palm Beach'teki evi ise 18.5 milyon dolara alıcı buldu.