İki biraya 4 bin 155 lira alınca…

ABD'nin Miami kentinde Miami Dolphins ile Los Angeles Chargers arasında yapılan futbol maçında büyük dolandırıcılık.... Hard Rock Stadyumu'nda çalışan Nathaniel Collier adlı satıcı, bir futbolseverden iki bira için 724 dolar (yaklaşık 4 bin 155) lira aldı.