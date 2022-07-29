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İki dev asteroit Dünya'nın yakınından geçecek

Gökdelen büyüklüğündeki iki asteroit Dünya'ya yaklaşıyor. Biri en yakın geçişini bugün, ikincisi ise yarın yapacak.

29 Temmuz 2022 Cuma 15:50
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İki dev asteroit Dünya'nın yakınından geçecek
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Dünya'nın yakınından bugün ve yarın iki dev asteroit geçecek. 2016 CZ31 olarak adlandırılan ilk asteroit, yakın geçişini bugün yapacak tahmini saatte 55 bin 618 kilometre hızla uçacak .

TRT Haber'de yer alan habere göre gökbilimciler, asteroidin en geniş noktasında yaklaşık 122 metre olduğunu tahmin ediyor.

Asteroit, Dünya'dan yaklaşık 2.800.000 kilometre veya Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafenin yedi katından fazla yakınlıktan geçerek gezegenimizi güvenle pas geçecek.

BİRKAÇ YILDA BİR YAKLAŞIYOR

NASA'ya göre, bu uzay kayası birkaç yılda bir Dünya'ya yakınlaşıyor ve bir sonraki yakınlaşmasının Ocak 2028'de olması bekleniyor.

SAATTE 21 BİN KM HIZLA GEÇECEK

Cumartesi günü, her zamankinden daha büyük ikinci bir asteroit, Dünya'dan  diğerine göre daha uzak bir mesafede de olsa gezegenimizin yanından geçecek.

2013 CU83 adlı bu asteroit, en geniş görünür noktasında yaklaşık 183 metre çapında ve Dünya'dan yaklaşık 6,960,000 kilometre veya Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafenin yaklaşık 18 katı kadar uzaklıktan geçecek .

Bu devasa uzay kayası, saatte 21 bin 168 kilometre hızla seyahat edecek.

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