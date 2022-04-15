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İki kafa, üç kol ve iki kalple doğdular!

Dünyada çok az rastlanan bir olay 28 Mart tarihinde Hindistan’da yaşandı. Disefalik parapagus olarak bilinen halk dilinde yapışık ikizler olarak doğan bebekler iki kalp, iki kafa ve üç kollu olarak doğdu. Yaşama tutunmaları çok zor olan iki kafalı bebek doktorlar tarafından izleniyor. Hastanede doktorlar tarafından mucize bebek olarak adlandırılan ikizler, anne ve babaları tarafından hoş karşılanmadı.

15 Nisan 2022 Cuma 11:29
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İki kafa, üç kol ve iki kalple doğdular!

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin Ratlam kentinde dünyaya gelen iki kalbi, üç kolu ve iki kafası olan bebek görenleri şaşkına uğrattı.

Disefalik parapagus olarak bilinen bu durum genelde ölü doğumla sonuçlanır. Bebeklerin anne ve babası doğuma kadar ikiz bebekleri olacaklarını sanıyorlardı. 18 aydır evli olan çift durumdan hoşnut olmadıklarını dile getirdi. Hastanede yaşam mücadelesi veren bebekler doktorlar tarafından ‘mucize bebekler’ olarak adlandırıldı.

BEBEKLERİ AYIRACAKLAR MI?

Doktorlardan biri olan Dr. Lahoti, "Bu tür vakalar çok nadir görülür ve bebeklerin durumu özellikle ilk günlerde belirsizliğini korur. Bu nedenle onları müşahede altında tutuyoruz. Hasta üzerinde herhangi bir ameliyat planlamadık." dedi. İki başlı bebek olayı en son yine Hindistan’da 2019 yılında yaşanmıştı.

ANNE BABA DURUMDAN MEMNUN DEĞİL

18 ay önce evlenen çift, heyecanla ilk çocuklarını bekliyorlardı. Yapışık ikizleri olacağını öğrenen çift, doğumdan sonra hayatlarının en büyük şokunu yaşadı. Anne Ahirwar yerel bir haber ajansına şunları söyledi: "Hemşireler bebeği bana teslim ettiğinde karışık bir duyguydu. İlk başta ikiz sanmıştım ama hemşireler havluyu çıkarınca iki başlı ve üç eli olan ilk çocuğumuzu görünce şok oldum. Tek istediğimiz normal ve sağlıklı bir bebekti ama her şeye kadir olan bizi bu şekilde cezalandırmak istedi. Neden bilmiyorum."

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