İki kız arkadaşın tüyler ürperten cinayet planları

Her şey iki kız arkadaşın dehşet planlarını okulda kaybetmeleri üzerine başladı. Sınıf arkadaşlarının çantalarını aramaya başlayan kızların garip hareketleri öğretmenlerinin dikkatini çekti. Planları bulan öğretmen, bunu okul yönetimiyle paylaştı. Okul yönetiminin başvurusu üzerine polis soruşturma başlattı. Polis, şüpheli iki kız ve öldürülmesi planlanan dokuz öğrencinin aileleriyle teker teker görüştü. Kızlar, “11/9 Projesi” adı altında dokuz okul arkadaşının fotoğraflarını, onları nasıl kandıracakları, silahı nasıl bulup, nasıl kaçıracakları, cinayetleri işlerken hangi kıyafetleri giyeceklerini, cesetleri nasıl yakıp, gömeceklerine kadar bütün ayrıntıları kendi el yazıları ile not almışlar.

Delenay Barnes

Kızlar, verdikleri ifade de yazılanların sadece şakadan ibaret olduğunu iddia etti. Polis yetkilileri yaptıkları açıklamada “Bütün bu yaşananları şaka olarak kabul edemeyiz. İnsan öldürmeyi planlamak şaka değildir”dedi. İki arkadaş önümüzdeki günlerde 9 ayrı kurbanı öldürmeyi planlamak iddiasıyla dokuz kere 3.ncü derecede suç kapsamında yargılanacaklar.