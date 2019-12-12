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İki ülke arasındaki kriz büyüyor: Alman diplomatlara sınır dışı kararı

Rusya ile Almanya arasındaki kriz büyüyor. Rusya Almanya'nın kararına misilleme olarak iki Alman diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

12 Aralık 2019 Perşembe 13:09
İki ülke arasındaki kriz büyüyor: Alman diplomatlara sınır dışı kararı

Geçtiğimiz Ağustos ayında Almanya'nın Berlin kentindeki Tiergarten Parkı'nda bir adam yakın mesafeden iki kez vurulmuş halde bulunmuştu. Alman polisinin incelemeleri sonrası şahsın Zelimkhan Khangoshvili adlı Gürcü vatandaşı olduğu belirtilmişti. 

The Guardian'ın haberine göre araştırmalar sonucunda Zelimkhan Khangoshvili'nin 2000'li yıllarda İkinci Çeçen Savaşı sırasında Rusya'ya karşı savaştığı ve Gürcü istihbaratı ile bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı. Alman istihbaratı olayla ilgili Rusya'nın bağlantısından şüphelenmiş, Kremlin ise iddiaları şiddetle reddetmişti.

Cinayetten birkaç ay sonra Alman hükümeti, olayla bağlantılı olarak Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde istihbaratçı olarak görev yapan iki diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Bugün ise bu hamleye Rusya'dan yanıt geldi ve Dışişleri Bakanlığı iki Alman diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı. Diplomatlara 7 gün süre tanınırken Viyana Sözleşmesi'nin 9. maddesince Berlin Büyükelçiliğindeki iki çalışanın "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edildiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
İKİülkeAlmanDiplomat
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