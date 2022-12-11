İki ülke savaşın eşiğine geldi!

Balkanlar'da gerilim tırmanıyor. Sırbistan ve Kosova arasında devam eden anlaşmazlık iki ülkeyi karşı karşıya geçirdi. Son günlerde iki ülke liderlerinden peş peşe açıklamalar geliyor. Son olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Milli Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası net mesaj verdi. Cumhurbaşkanı Vucici, "Savaş hazırlığını artırmak için herhangi bir emir vermeden önce, barışı korumak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları...

Vucic, Sırbistan Milli Güvenlik Konseyi ile Belgrad'da bir araya geldiği toplantı sonrası, Sırbistan Radyo Televizyonuna açıklamada bulundu.

Kosova'nın kuzeyindeki durumun "oldukça zor" olduğuna işaret eden Vucic, "Sahada bir milletin beka mücadelesi var. Kosova'nın kuzeyinde 'Sırp sorununun' sonuçlandırılması amaçlanıyor ve buna Priştine ve uluslararası toplumun bir kısmı da katılıyor. Kosova polisinin kuzeyde bulunmaya hakkı yok." diye konuştu.

Vucic, "Arnavutları ve Sırpları barışı korumaya çağırmak önemli. Sırpları sakin olmaya, provokasyonlara gelmemeye çağırıyorum. (Avrupa Birliği Hukukun Üstünlüğü Misyonu) EULEX ve (NATO'nun Kosova Barış Gücü) KFOR'a yönelik saldılar olmamalıdır." dedi.

"BİZİM GÖREVİMİZ BARIŞ ÇAĞRISI YAPMAK"

Bugünün, Cumhurbaşkanlığı görevini üstlendiği günden beri kendisi için "en zor gün" olduğunu kaydeden Vucic, "Muhtemelen en zor gece de önümüzde, bizim görevimiz barış çağrısı yapmak." ifadesini kullandı.

Vucic şöyle devam etti:



"Kosova'daki Sırplar için zor bir gece, onlarla olmak benim görevim. KFOR ve Avrupa'dan göstericilere karşı şiddet uygulamayacaklarına dair güvence aldık, onlarla görüşmelere devam edeceğiz. Vatanımızı korumak için gerekli önemleri aldık. En önemli emirleri verdim ve Milli Güvenlik Konseyi bunları kabul etti. Polis ve askerlerimizle gurur duyuyorum. Savaş hazırlığını artırmak için herhangi bir emir vermeden önce, barışı korumak için elimizden geleni yapacağız."

Kosova'nın kuzeyinde kurulan barikatlara değinen Vucic, "Hiçbir Arnavut'un hareketi kısıtlanmıyor. Arnavutların hiçbiri o yollardan geçmiyor. Bu, o insanların, tutuklanmalara, şiddete, kötü muameleye ve Brüksel Anlaşması'nın yerine getirilmemesine karşı protestolarının ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

KOSOVA VE SIRBİSTAN ARASINDAKİ GERGİNLİK ARTIYOR

Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılması planlanan erken genel seçim öncesi iki ülke, bir kez daha karşı karşıya geldi.

Kosova'nın, seçim öncesi bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla ülkenin kuzeyindeki Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetini artırması ise iki ülkenin karşılıklı gerilmesine neden oldu.

Kuzeyde yaşanan olayların ardından Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, erken yerel seçimlerin Nisan 2023'e ertelendiğini duyurdu ancak bu karar bölgedeki gerginliği düşürmedi.

Kosova Polisinin, eski Sırp mensubu Dejan Pantic'i gözaltına alınmasının ardından Kosovalı Sırplar ülkenin kuzeyine barikatlar kurarken, EULEX gece devriyesi sırasında saldırıya uğradığını savundu.

Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic ise Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin Kosova Özel Polis Birliği'nin (ROSU) Gazivode'ye girerek Sırbistan bayraklarını yırttığını iddia etti.

Avrupa Birliği (AB), NATO ve ABD Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi çağrısında bulunurken, Kosova ve Sırbistan tarafından ciddi açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor. (AA)