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İki yaşındaki çocuk telefondan bin 800 dolarlık alışveriş yaptı

ABD'de 22 aylık çocuk annesinin telefonundan bin 800 dolarlık alışveriş yaptı.

26 Ocak 2022 Çarşamba 16:45
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İki yaşındaki çocuk telefondan bin 800 dolarlık alışveriş yaptı
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ABD'de 22 aylık bir çocuk, annesinin telefonuyla oynarken bin 800 dolarlık alışveriş yaptı.

Washington Post'taki habere göre, New Jersey eyaletinde 22 aylık Ayaansh, anne Madhu Kumar'ın çevrim içi mağazada sepetine eklediği ürünleri satın aldı.

Kumar ailesinin evine henüz sipariş edilmemiş mobilya ürünlerinin gelmesinin ardından Pramod ve Mahdu Kumar çifti, ürünlerin, Ayaansh tarafından satın alındığını fark etti.

Baba Pramod Kumar, yaptığı açıklamada, Ayaansh'ın annesinin telefonuyla oynarken sepetteki çoğu sandalye olmak üzere bin 800 dolarlık mobilya ürününü onayladığını ve satın aldığını belirterek Ayaansh'ın böyle bir şey yaptığına inanamadıklarını söyledi.

Kumar, 2020 doğumlu Ayaansh'ın, salgın döneminde, ailedeki diğer üyelerin evden eğitimlerini, alışverişini ve oyununu izlediğini ve bunları bir şekilde öğrendiğini ifade etti.

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