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İki yıl komada kaldı: Uyanınca saldırganın kimliğini açıkladı

ABD’nin Batı Virginia eyaletinde, iki yıldır komada olan kadın uyandı ve kendisini bu hale getirenin erkek kardeşi olduğunu açıkladı.

17 Temmuz 2022 Pazar 22:10
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İki yıl komada kaldı: Uyanınca saldırganın kimliğini açıkladı
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Yerel basındaki haberlere göre Wanda Palmer, Haziran 2020’de, Cottageville’deki evinde kanlar içinde, başına darbe almış halde bulundu.

Şerif Ross Mellenger, “Oraya gittiğimizde öldüğünü düşünmüştük. Yaşadığını anlayınca hemen hastaneye kaldırdık” dediği Palmer’a saldıranın kim olduğu belirlenemedi. Beyninde hasar oluşan Palmer komaya girdi.

Geçen hafta, kaldığı bakım evindeki görevliler telefon edip polise Palmer’ın bilincinin yerine geldiğini bildirdi.

“Görgü şahidi yoktu. Evde Palmer dışında kimse yaşamıyordu. Kamera kaydı yoktu. Cep telefonu kaydı yoktu. Hiçbir şekilde yol alamadık” diyen Mellenger ve ekibi bakım evinde Palmer’ı ziyaret etti.

Palmer konuşmakta zorluk çekse de ifade verebildi ve erkek kardeşi Daniel Palmer’ın kendisini komaya girecek hale getirene kadar dövdüğü bilgisini paylaştı.

‘Cinayete teşebbüs’le suçlanan Daniel Palmer tutuklandı.

Son Güncelleme: 17.07.2022 22:13
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