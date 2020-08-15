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İki yıldır ahıra zincirli yaşayan 10 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Hayvan yemi ve dışkıyla beslenmek zorunda kaldı.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:37
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İki yıldır ahıra zincirli yaşayan 10 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Nijerya'da 10 yaşındaki bir erkek çocuğu iki yıl boyunca bir ahırda zincirlenmiş şekilde bulunduktan sonra kurtarıldı.

BBC'nin haberine göre ülkenin kuzeybatısındaki Kebbi eyaletinde pazar günü insan hakları alanında çalışan avukatlar aldıkları bir ihbar sonucu çocuğun kapatıldığı viran haldeki ahıra gitti.

Yardımla ayakta durabilen ve açlık yüzünden aşırı zayıflayan çocuğun tahta bir kütüğe zincirlendiği ve iki yıl boyunca ahırdaki keçi ve tavuklardan arta kalan yemlerle ayrıca kendi dışkısıyla beslendiği açıklandı.

Kurtarma ekibinin başındaki Hamza Attahiru Wala, Jibril Aliyu adlı çocuğun babasının iki karısı ve 17 çocuğuyla birlikte ahırın yanındaki evde konforlu bir hayat sürdüğünü söyledi.

Çocuğun biyolojik annesinin iki yıl önce öldüğü belirtilirken çocuk, Birnin Kebbi kentindeki bir hastaneye kaldırıldı.

Kurtarma ekibinden Nafi'u Abubakar çocuğun babası ve eşlerinin gözaltına alındığını söyledi.

Nijeryalı yetkililer çocuğun iki yıl boyunca ahırda tutulmasının sebebini soruşturmayı sürdürdüklerini söylerken, Sun Nigeria'nın aktardığına göre çocuğun ağabeylerinden biri, Jibril'in epilepsi hastası olduğunu ve kaybolmasın diye gündüzleri ahıra zincirlendiğini ileri sürdü.

Ağabeyi ayrıca çocuğun epilepsi tedavisi için babasının otomobili ve bir evini sattığını da iddia etti. 

Anahtar Kelimeler:
Nijerya
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