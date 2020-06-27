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İkinci kez 4 milyon dolarlık piyangoyu kazandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 yaşındaki bir adam, 3 yıl sonra ikinci kez 4 milyon dolarlık ikramiyenin sahibi oldu.

27 Haziran 2020 Cumartesi 17:30
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İkinci kez 4 milyon dolarlık piyangoyu kazandı

ABD'deki piyangoda çıkma ihtimalinin son derece az olduğu loto ikramiyelerini 2'nci kez kazanan adam tarihe geçti.

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan Mark Clark 3 yıl aradan sonra ikinci kez 4 milyon dolarlık piyangoyu kazandı.

Clark, "Tek seferde milyonlar kazanacağınızı düşünmezken bunun iki kez olacağını asla düşünmüyorsunuz" dedi.

"Tam olarak ne hissettiğimi kelimelere dökmek zor" diye konuşan 50 yaşındaki Clark 3 yıl önce benzin istasyonundan aldığı bir biletten de 4 milyon dolar kazanmıştı.

Babasının kendisine 10 yıl önce verdiği madeni parayla bileti kazıdığını söyleyen Clark, “Bazı sağlık nedenlerinden dolayı yaklaşık bir yıl önce onu kaybettik. Bu paranın bunu kazanmamı sağladığını düşünüyorum” dedi.

Eski sessiz hayatına geri döneceğini söyleyen Clark, "Babam ve ben hep birlikte balık tutuyorduk ve harika anılarına sahiptik, piyangoyu kazanmam da balık tutmaya, oğlum ve ailemle zaman geçirmeme yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
ABDPiyango
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