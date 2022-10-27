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İkinci kez büyük ikramiyeyi kazandı!

Kanada bir adamın olağanüstü başarını konuşuyor. Antoine Beaini isimli bir kişi 14 ay içinde ikinci kez büyük ikramiyeyi kazandı. Piyango sonuçlarını kontrol ederken ikramiyenin biletine vurduğunu fark eden Beaini "İnanamadım. 'Yine mi?' diye düşündüm. İlkinden daha şok ediciydi" dedi.

27 Ekim 2022 Perşembe 09:42
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İkinci kez büyük ikramiyeyi kazandı!



Kanada'da bir adam, 14 ay içinde ikinci kez büyük ikramiyeyi kazanmanın sevincini yaşıyor. İlk olarak Ağustos 2021'de 1 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazanan Antoine Beaini, bu ayın başlarında aynı başarı tekrar elde etti.

"İNANAMADIM"

Ontario'nun Milton kasabasında yaşayan Beaini, aldığı biletin sonuçlarını kontrol edince büyük bir sevinç yaşadı. İkinci kez büyük ikramiye kazandığını gören Beaini "İnanamadım. 'Yine mi?' diye düşündüm. İlkinden daha şok ediciydi. Karıma söyledim ve çok mutluydu." dedi. Beaini parayı ailesi için harcamayı planlandığını söyledi.

Daha önce de bir Fransız adam Kasım 2016 ve Haziran 20018'de 1 milyon euro kazanmıştı.

19 MİLYONDA BİR İHTİMAL

Uzmanlar büyük ikramiyeyi iki kez kazanma ihtimalinin 19 milyonda bir civarında olduğunu belirtti.

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