Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte dolarla kumar oynadılar
Sahte dolarla kumar oynadılar
Paketçi paraları cebe attı
Paketçi paraları cebe attı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı
"Senin sonun ölüm seni bu gece öldüreceğim"
"Senin sonun ölüm seni bu...
Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor
Polisi görünce ortalık karıştı

İkiz kardeşleri öldürüp Instagram’dan canlı yayın yaptı

banner102

Brezilya’da, 18 yaşındaki ikiz kardeşler bir uyuşturucu çetesi tarafından ‘infaz edildi.’ İkizlerin öldürüldüğü sırada Instagram’dan canlı yayın yapıldı.

23 Temmuz 2021 Cuma 11:31
95 Okunma
İkiz kardeşleri öldürüp Instagram’dan canlı yayın yaptı

Amalia ve Amanda Alves adlı ikizlerin, Caera eyaletindeki Pacajus’ta, boş bir binanın arkasında, ‘bir uyuşturucu anlaşması hakkında çok şey bildikleri’ gerekçesiyle öldürtüldükleri belirtildi.

Altı aylık bir oğlu olan Amalia Alves ve üç yaşında kızı olan Amanda Alves’e başlarının arkasından birer el ateş edildikten sonra birine iki, diğerine dört el daha ateş edildi. İkisi de orada hayatını kaybetti.

Polis, diz çökmeleri istenen ve sonrasında başlarından vurulan Alves kardeşlerin öldürülmesiyle ilgili, 17 yaşındaki bir kişinin cinayet şüphesiyle gözaltına alındığını, sorgulandığını açıkladı.

İkizlerin öldürüldüğü anların görüntüleri binlerce kişi tarafından izlendi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Madagaskar Başkanı'na suikast planı: Şüphelilerden biri Fransız
Madagaskar Başkanı'na suikast planı: Şüphelilerden biri Fransız
AB aşılamada hedefine yaklaştı
AB aşılamada hedefine yaklaştı
Japonya Covid-19'a karşı antikor kokteylinin ülke içi kullanımını onayladı
Japonya Covid-19'a karşı antikor kokteylinin ülke içi kullanımını onayladı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim