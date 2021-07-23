İkiz kardeşleri öldürüp Instagram’dan canlı yayın yaptı

Amalia ve Amanda Alves adlı ikizlerin, Caera eyaletindeki Pacajus’ta, boş bir binanın arkasında, ‘bir uyuşturucu anlaşması hakkında çok şey bildikleri’ gerekçesiyle öldürtüldükleri belirtildi.

Altı aylık bir oğlu olan Amalia Alves ve üç yaşında kızı olan Amanda Alves’e başlarının arkasından birer el ateş edildikten sonra birine iki, diğerine dört el daha ateş edildi. İkisi de orada hayatını kaybetti.

Polis, diz çökmeleri istenen ve sonrasında başlarından vurulan Alves kardeşlerin öldürülmesiyle ilgili, 17 yaşındaki bir kişinin cinayet şüphesiyle gözaltına alındığını, sorgulandığını açıkladı.

İkizlerin öldürüldüğü anların görüntüleri binlerce kişi tarafından izlendi.