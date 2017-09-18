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İklim değişikliği ABD'nin kafasını karıştırdı

Beyaz Saray, Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nda kalacağı iddialarını reddederken Dışişleri Bakanı Tillerson ise Başkan Trump'ın anlaşmada kalmaya açık olduğunu duyurdu...

18 Eylül 2017 Pazartesi 15:35
İklim değişikliği ABD'nin kafasını karıştırdı

ABD'de, Paris İklim Anlaşması konusunda Beyaz Saray ile Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın birbirine zıt açıklamaları, Başkan Donald Trump yönetiminin kafa karışıklığı yaşadığı yorumlarına neden oldu.

BBC'nin haberine göre, Avrupa Birliği (AB) İklim Komiseri Miguel Arias Canete, Kanada'da 30 ülkenin çevre bakanlarıyla toplantı yaptı.

Canete, toplantıya katılan ABD'den bir yetkilinin "ülkesinin anlaşmada kalabileceğini ya da anlaşmanın şartlarını yeniden gözden geçirebileceğini" aktardığını söyledi.

Gelecek hafta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Amerikalı temsilcilerle görüşmeler yaparak ABD'nin gerçek pozisyonunu belirleyeceklerini bildiren Arias Canete, "Bu daha önce Başkan Trump'tan duyduğumuzdan oldukça farklı bir mesaj." dedi.

Şili Çevre Bakanı Marcelo Mena da konuyla ilgili Twitter'da paylaştığı mesajda, "Toplantıdaydım. (ABD) müzakerecisi anlaşmaya devam etme konusunda kapıyı kapatmadı, yeni bir anlaşmaya ise imkan vermedi." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders da yaptığı açıklamada, "ABD'nin Paris Anlaşması karşısında pozisyonunda herhangi bir değişiklik olmadı. Başkanın fazlasıyla açıkça belirttiği gibi ABD anlaşmadan çekiliyor, ancak ülkemize daha uyumlu şartlar olduğunda yeniden dahil olabiliriz." diye konuştu.

Sanders'in bu açıklamalarından sonra Dışişleri Bakanı Tillerson ise "eğer adil olduğunu düşündükleri şartlar oluşturulursa" ABD'nin anlaşmada kalacağını bildirdi.

CBS televizyonuna konuşan Tillerson, ABD'nin anlaşmadan çekilmeyebileceğini belirterek, "Sanırım doğru koşullarda, ki Başkan diğerleriyle yakın ilişkide olacağımız bu koşulları bulmaya hazır olduğunu belirtti. Sadece ortak noktayı bulmak halen zor bir mesele." dedi.

Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı HR McMaster da ABC televizyonunda katıldığı bir programda, Trump'ın eğer ABD için daha iyi bir anlaşma olursa anlaşmaya tekrar imza atabileceğini kaydetti. 

ABD Başkanı Trump, 1 Haziran 2017'de Beyaz Saray'da düzenlediği basın açıklamasında, ABD'yi 190'ı aşkın ülkenin imzaladığı Paris Anlaşmasından çekeceğini duyurmuştu.

"Anlaşmanın iklim değişikliğiyle mücadeleyi değil, diğer ülkelere ABD'ye karşı ekonomik avantaj kazandırmayı amaçladığını" savunan Trump, anlaşmanın Amerikan ekonomisine 3 trilyon dolar maliyete ve 6,5 milyon istihdam kaybına yol açacağını iddia etmişti.

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