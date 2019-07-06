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İklim değişikliğine çare ormanlaştırma

İklim değişikliğine karşı en etkili önlemin ormanlaştırma olduğu açıklandı. İsviçreli bilim insanlarına göre ormanlaştırma karbondioksit salınımlarının üçte ikisini azaltabilir.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:04
İklim değişikliğine çare ormanlaştırma

Küresel ısınma nedeniyle ülkeler sera gazı salınımlarını azaltmak için mücadele verirken, bilim insanları İsviçre'deki Zürih Teknik Üniversitesi'nin "Bilim" dergisinde yayımlanan araştırmada ormanlaştırmanın karbon salınıma çare olabileceğini açıkladı.

Araştırmaya göre ormanlaştırmanın şimdiye kadar insanlığın neden olduğu karbondioksit salınımlarının üçte ikisini azaltma potansiyeli bulunuyor. Araştırma dünyada hangi bölgelerde ormanlaştırma çalışması yapılabileceğini ve bunun ne kadar karbon gazını etkisiz hale getireceğini gösterdi.

Bu bağlamda araştırmacılar küresel ısınmanın en fazla 1,5 °C ile sınırlandırılması hedefinin tutturulabileceğini aktarıyor. Söz konusu araştırmaya göre bu hedefe ulaşmak için yaklaşık bir milyar hektar alanın ağaçlandırılması gerekiyor. Araştırmacılar dünyada şu an 2 milyar 800 milyon hektar alanın ağaçlandırılmış olduğunu belirtiyor ve 900 milyon hektarlık ormanlaştırmanın daha mümkün olduğunu savunuyor.

Bu büyüklükte bir alan yaklaşık olarak ABD'nin yüzölçümüne veya Almanya'nın yüzölçümünün yirmibeş katına tekabül ediyor. Yeni ağaçlandırılan alanların 205 milyar ton karbon gazını emerek bloke edebileceği belirtiliyor. Bunun da endüstriyel devrimden bu yana atmosfere salınan 300 milyar ton karbonun üçte ikisini oluşturacağına dikkat çekiliyor.

ZAMAN DARALIYOR 

Araştırmanın yöneticisi Tom Crowther "Acele etmeliyiz çünkü ormanların doğal karbon depolayıcısı olma potansiyeline ulaşması ve olgunlaşmasına daha yıllar var" dedi. İklim değişikliği nedeniyle ormanlaştırmaya uygun alanlar ise her geçen yıl azalıyor.

Araştırmaya göre Rusya, Kanada, ABD, Brezilya, Avustralya ve Çin'de ormanlaştırmaya uygun büyük alanlar mevcut. 

BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) geçen yıl yayımladığı raporda küresel sıcaklık artışının 1,5 derecede tutulamaması hâlinde karşılaşılabilecek tehlikelere dikkat çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İklim Değişikliği
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