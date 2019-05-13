İklim değişikliğine karşı yürüdüler

Bir diğer gösterici ise, "Bence pek çok kişi bu benim hayatımda zaten olmayacak, bu yüzden önemli değil diye düşünüyor. Aslında bu 11 yıl içerisinde olacak. Bu yalnızca bizi değil gelecekte çocuklarımızı da etkileyecek" şeklinde konuştu.