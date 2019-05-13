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İklim değişikliğine karşı yürüdüler

13 Mayıs 2019 Pazartesi 12:48
İklim değişikliğine karşı yürüdüler
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İngiltere'de iklim değişikliğine karşı hükümetin politikalarını eleştiren binlerce kişi başkent Londra'da toplandı. Hükümeti harekete geçmemekle eleştiren kalabalık grup, protesto yürüyüşü düzenledi. Belçika'da da benzer bir gösteri vardı.

  • Anne ve çocukları sokağa çıktı. İklim değişikliğine karşı gösteri düzenledi.

  • İngiltere'nin başkenti Londra'da hükümetin çevre ve iklim politikalarını eleştiren binlerce kişi gösteri yaptı.

  • Gösteriyi "Anneler Yükseliyor" adlı grup anneler gününde organize etti.

  • Göstericiler ellerinde "Benim dünyam benim geleceğim" yazan pankartlar taşıdı.

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    Yürüyüşe katılan anneler çocuklarının geleceğinden endişeli. Protestoculardan biri, "Bu bir öncelik. Politikacılar bunun önemli olduğunu anlamalı. Şimdi harekete geçmeliyiz" dedi.

  • Bir diğer gösterici ise, "Bence pek çok kişi bu benim hayatımda zaten olmayacak, bu yüzden önemli değil diye düşünüyor. Aslında bu 11 yıl içerisinde olacak. Bu yalnızca bizi değil gelecekte çocuklarımızı da etkileyecek" şeklinde konuştu.

  • Hyde Park'ta başlayan yürüyüş Londra'nın merkezindeki Parlamento Meydanı'nda sona erdi.

  • Belçika'daysa iklim değişikliğine karşı farkındalık yaratmak için binlerce kişi başkent Brüksel'de toplandı.

  • "Brüksel çevre için yürüyor" adlı etkinliğe katılan yaklaşık 15 bin kişi hükümetin iklim değişikliğine karşı politikalarını etkili olmamakla eleştirdi.

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