İklim krizi: 2020, Avrupa'nın açık ara en sıcak yılı oldu

Amerikan Meteoroloji Derneği, 31’inci İklim durumu raporunu yayımladı.

Elde edilen bulgular ışığında dernek, verilerin Avrupa'nın en sıcak yılını geçen yıl açık bir farkla yaşadığını gösterdiğini belirtti.

Yayımlanan raporda kıta Avrupası’nda sıcaklıkların 1981’den 2010 yılına kadar yıllık sıcaklıkların ortalama 1,9 santigrat derece arttığı aktarıldı.

Birçok Avrupa ülkesinin geçtiğimiz yıl rekor sıcaklık ortalamaları bildirdiğini belirten Amerikan Meteoroloji Derneği, bu ülkeler arasında Fransa, İspanya, Belçika, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İsviçre, Polonya, Rusya, Estonya, Litvanya, Beyaz Rusya, Ukrayna, İsveç, Norveç ve Finlandiya’nın yer aldığını bildirdi.

Raporda elde edilen bulgularda, Avrupa'nın kaydedilen en sıcak beş yılının tamamının 2014'ten bu yana gerçekleştiği vurgulanırken 2020'nin dünya çapında kayıtlara geçen en sıcak üç yıl arasında yer aldığı tespit edildi.

Raporun küresel iklim bölümünün baş editörü olan Met Office bilim insanı Dr. Robert Dunn, “Bu rapor, insan kaynaklı iklim değişikliğinin dünyanın her yerini etkilediğine dair diğer tüm kanıtlara ekleniyor, ancak tüm bölgeler değişimi aynı oranda yaşamıyor” dedi.

KUZEY KUTBU, 121 YILIN EN SICAK YILINI YAŞADI

Verilerde ayrıca, geçen yıl Kuzey Kutbu bölgesindeki kara alanları üzerindeki ortalama sıcaklıkların kayıtların başladığı 121 yıldan bu yana en yüksek seviyeye yükseldiği görüldü.

CO2 EMİSYONLARI 17 YILIN ZİRVESİNDE

60'tan fazla ülkeden 530'dan fazla bilim insanının yer aldığı rapor, ayrıca Kuzey Kutbu orman yangınlarından kaynaklanan CO2 emisyonlarının kayıtların başladığı 2003'ten bu yana en yüksek seviyede olduğunu kaydetti.

‘BÖYLE DEVAM EDERSEK, ARTMAYA DEVAM EDECEK’

Met Office ve Exeter Üniversitesi'nde iklim etkileri araştırması başkanı Prof. Richard Betts, “Küresel ısınmanın artık çok net etkileri var, şiddetli yağmurlar ve kuraklık dünyanın birçok yerinde daha olası veya şiddetli hale geldiğinden sel ve orman yangını risklerini artırıyor” derken, “Fosil yakıtları yakarak ve ormansızlaşma nedeniyle atmosfere sera gazı eklemeye devam edersek, bu hava tehlikeleri artmaya devam edecek” diye konuştu.