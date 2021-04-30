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İkonik gülüşlü fenomen komedyen Juan Joya Borja hayatını kaybetti

İkonik kahkahasıyla dünyanın dört bir yanında tanınan İspanyol fenomen Juan Joya Borja yaşamını yitirdi.

30 Nisan 2021 Cuma 10:00
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İkonik gülüşlü fenomen komedyen Juan Joya Borja hayatını kaybetti

Katıldığı bir televizyon programındaki gülüşüyle fenomen haline gelen İspanyol komedyen Juan Joya Borja 65 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Bacağındaki vasküler problem nedeniyle tedavi altına alınan ancak kan damarlarındaki sorunlar nedeniyle bacağı kesilmek zorunda kalan Borja'nın, eylül ayından beri tedavi gördüğü aktarıldı.

İspanya’da El Risitas adıyla tanınan komedyen Juan Joya Borja’nın kahkahaları caps'lerle yaşanan toplumsal olaylara uyarlanıyordu.

Son Güncelleme: 30.04.2021 10:01
Anahtar Kelimeler:
Juan Joya Borja
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