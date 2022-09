İlişkide mutlu olmanın yolları

İşte mutlu bir ilişki için uyulması gereken 5 kural...

İLİŞKİ KURALI 1: HER GÜN KONUŞUN

Hayatlarımız artık her zamankinden daha yoğunken, diğer yarınıza yetişmek, toplantılar, spor salonu seansları ve arkadaşlarınızı görmek arasında kolayca listenin en altına düşebilir. Bunun olmasına izin vermeyin: konuşmak için zaman ayırın

İLİŞKİ KURALI 2: PARTNERİNİZE İNANIN

'Gerçeği söylemek her zaman kolay değildir, ancak partnerinize karşı dürüst olamıyorsanız, kime karşı dürüst olabilirsiniz? Diğer yarınıza karşı tamamen dürüst olmak, aşık olmanın en önemli aşamalarından biridir: Bu, partnerinize gerçek sizi gösterdiğiniz noktadır ve daha derin bir bağlantıya izin vermek için tam bir açıklık gerektirir.

İLİŞKİ KURALI 3: ADİL DÖVÜŞ

'Bir tartışmanın ortasındayken, durumu kazanmak istediğiniz bir rekabet olarak görmeniz olasıdır ancak, bir tartışmanın tüm amacının diğer kişinin sizin bakış açınızı görmesini sağlamak olduğunu unutmayın; bu, iletişimi artırmak ve konuya farklı bir bakış açısıyla bakmakla ilgili.

Kavga ettiğiniz şeyi aranızda duran bir şey olarak değil, ikinizin de önünüze koyduğu ve çözmek için birlikte çalıştığınız bir şey olarak düşünün.'

İLİŞKİ KURALI 4: HER GÜN GÜLÜN

'Gülmek gerçekten en iyi ilaçtır. Kendinizi iyi hissetmenizi sağlar, olaylara bakış açınızı değiştirebilir ve hatta stres seviyenizi azaltmaktan daha iyi uyumanıza yardımcı olmaya kadar vücudunuz üzerinde harika etkileri vardır. Ruh halinize ve vücudunuza sağladığı faydalar ilişkinize de yansıyacaktır.

İLİŞKİ KURALI 5: PARTNERİNİZE SAYGI GÖSTERİN

'Her şeyden önce, diğer yarınıza saygı duymanız gerekir. Bu olmadan, ilişki basitçe yürümeyecektir. Zaman zaman tartışacak ve aynı fikirde olmayacaksınız (ve bu tamamen normaldir), ancak her zaman diğerinin söylediklerine saygı duyduğunuzdan ve olaylara onların bakış açısından bakmaya çalıştığınızdan emin olun. Saygı, birbirine değer vermenin bir yoludur; sadece birey olarak her biriniz için değil, aynı zamanda ilişkinin kendisi için de geçerli olan sağlıklı sınırlar oluşturmamıza olanak tanır.