'İlişkilerimizi gözden geçireceğiz'

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için yaptığı "katil" nitelemesinin ardından açıklama yaptı.

Peskov, "ABD Başkanının bu ifadeleri çok kötü. (Biden'ın) İki ülke ilişkilerini rayına oturtmak istemediği ortadadır. ABD’ye yönelik yaklaşımlarımızı analiz edeceğiz." diye konuştu.

Rus büyükelçi 'istişare' için çağrıldı

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov'un Moskova'ya istişare amacıyla çağrıldığı, Putin'in şu an için büyükelçiyle görüşme planının olmadığı belirtildi.

Öte yandan, Rus Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın söz konusu ifadelere dair Washington'dan izahat beklediğini bildirdi.

Biden: Putin bedel ödeyecek

ABC News'a konuşan Biden, Putin'in, 2020 ABD Başkanlık Seçimleri'nde Donald Trump'ın kazanmasına yönelik müdahaleleri nedeniyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

ABD Başkanı, "bedelin ne olacağı" sorusuna ise "Yakında göreceksiniz" diye yanıt vermişti.

Biden ayrıca, Rusya Devlet Başkanının "katil" olduğunu düşündüğünü sözlerine eklemişti.

Biden'a karşı dezenformasyon yapıldığı iddiası

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yayımlanan 15 sayfalık değerlendirme raporunda, Rusya'nın Demokrat aday Joe Biden'a karşı "dezenformasyon" içeren iddiaları yaydığı ifade edilmişti.

Raporda, Biden ailesi ile Ukrayna arasında olduğu iddia edilen bazı finansal işlemlerle ilgili haberlerde Moskova'nın parmağının olduğu öne sürülmüş, söz konusu iddialarla Biden'ın adaylığının yıpratılmaya çalışıldığı savunulmuştu.