Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
6 yıl sonra tutuklandı
6 yıl sonra tutuklandı
"Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm"
Dayakçı koca hapsi boyladı
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri...
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada ne işin var, defol”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada...

İlişkilerin çoğu nasıl başlıyor: İlk görüşte aşk mı, arkadaşlık ilişkisi mi?

banner102

Yapılan yeni bir araştırma ilişkilerin nasıl başladığını inceledi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı çalışmayla "İlk görüşte aşk mı, arkadaşlık ilişkisi mi?" sorusunun cevabı arandı. Sonuçları makale olarak yayımlanan çalışmada ilginç sonuçlar çıktı.

13 Temmuz 2021 Salı 09:34
276 Okunma
İlişkilerin çoğu nasıl başlıyor: İlk görüşte aşk mı, arkadaşlık ilişkisi mi?

NTV

'İlk görüşte aşk' sözü uzun yıllardır popüler kültürde insanların önüne çıkıyor.

Kanada'da yapılan yeni bir araştırma ilişkilerin nasıl başladığına odaklandı. University of Victoria'dan bilim insanları farklı demografik yapılardan bin 900 kişiyle görüştü.

Araştırmanın yürütücüsü Danu Anthony Stinson üniversitede psikoloji bölümünde doçent doktor olarak görev alıyor.

Stinson, "Birçok insan rahatlıkla nasıl ve neden partnerlerini seçtiklerini, aşık olduklarını rahatça söyleyebilir ama gerçek durum bundan farklı" dedi.

Doç. Dr. Stinson, "İki yabancının birbirine nasıl çekildiğine ve görüşmeye başladıklarına dair oldukça çalışma bulunuyor ama ilişkilerin çoğu böyle başlamıyor" şeklinde konuştu.

Araştırmaya göre illişkilerin üçte ikisinde çiftler sevgili olmadan önce birbirlerini arkadaş olarak tanıyordu.

Hatta bu durum 20'li yaşlardaki gençlerde ve LGBTQ+ toplumunda yüzde 85'lere kadar yükselebiliyor.

İlişki öncesindeki arkadaşlığın süresi çoğunlukla 1-2 yıl olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca öğrencilerin önemli bir kısmı romantik bir ilişkiye arkadaş olarak başlamayı tercih ettiklerini söyledi.

Bu yanıt partide ya da internette tanışmak cevabını da geride bıraktı.

Sonuçları Social Psychological and Personality Science dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Stinson, "Çalışmamız arkadaşlık ve romantik ilişki arasındaki çizgilerin belirgin olmadığını ortaya koyuyor" dedi.

Son Güncelleme: 13.07.2021 16:19
Anahtar Kelimeler:
Ilişkiİlk Görüşte AşkArkadaşlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Telefonda erkekle konuşan Afgan kadın, herkesin içinde 40 kez kırbaçlandı
Telefonda erkekle konuşan Afgan kadın, herkesin içinde 40 kez kırbaçlandı
"Tesla’nın patronu olmaktan nefret ediyorum"
"Tesla’nın patronu olmaktan nefret ediyorum"
Azerbaycan'da Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi
Azerbaycan'da Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim