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İlk buluşmada stresle nasıl başa çıkılır?

ilk buluşmalar heyecanlı olduğu kadar bir o kadarda streslidir. Ama çekineceğiniz bir şey yok. Şimdi birlikte bunu aşacağız..

24 Temmuz 2022 Pazar 23:29
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İlk buluşmada stresle nasıl başa çıkılır?
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Mekan: Her iki taraf için de özel bir anlam taşımayan halka açık bir mekan seçin. Muhite karar verirken tereddüt mü ediyorsunuz? Onunla yolunuzun nerede kesiştiğine bakın, bu semt her ikinize de uygun olabilir!

Ne giymeli: Elbette en iyi halinizle görünmek istersiniz. Ancak, her zamanki tarzınızın dışına çıkmamaya özen gösterin. Bu sayede kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ayrıca giyim tarzınız sizi siz yapan özelliklerden biri… Bu yüzden, flörtünüzde farklı bir izlenim bırakmak istemezsiniz. ;)

Hazırlık: Sakinleşmenin ve öz güveni artırmanın en iyi yolu nedir? Arkadaşlarınız tabi ki! İş görüşmesi ya da önemli bir sınav öncesinde annenizle ya da en yakın arkadaşınızla sohbet ettiğinizi hatırlıyor musunuz? Büyük ihtimalle bu size çok iyi gelmiştir… Sizi iyi tanıyan ve cesaretlendiren bir sırdaşla konuşmak öz güveni tazeler ve stresi azaltır.

Yapılacak işler listesi: Beklenmedik olayları ve gereksiz stresi önlemek için evden çıkmadan önce aklınızda tutmanızda fayda olan birkaç küçük not: Ulaşım: Buluşmaya ne ile gideceksiniz ve yolculuk ne kadar sürüyor? Eve dönmek için son otobüs ne zaman kalkıyor? Aklınıza gelebilecek her soruyu mutlaka önceden cevaplamış olun, böylece geç kaldığınız için özür dilemek zorunda kalmazsınız. Tabi akşam yemeği boyunca otobüsü kaçırma endişesiyle sürekli saate de bakmaz ve sıkıldığınız izlenimi yaratmazsınız. Hava durumu: Buluşma yerine geldiğinizde başınızdan aşağıya bir kova su boşaltmışçasına ıslanmış gitmek istemezsiniz. Dışarıda hava 20° olduğu halde giydiğiniz yün kazak yüzünden bütün akşam menüyü yelpaze gibi kullanmak zorunda kalmak da… Evden çıkmadan önce hava durumuna bakmak sizi bu dertlerden kurtaracaktır.

Buluşma: Kendinize çok yüklenmeyin, birbirinize ısınmanız biraz zaman alacaktır. Doğal olun, olmadığınız biri gibi davranmayın. Ondan etkilenmediyseniz üzülmeyin. İçinizdeki sesi dinleyin, olumluysa ona bir şans daha verin ve ikinci bir buluşma ayarlayın. Olumsuzsa, ona kibarca olmadığını söyleyin.

Anahtar Kelimeler:
İlk BuluşmaStres
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