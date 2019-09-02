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İlk dersinde eğitmen bayıldı, öğrenci uçağı tek başına indirdi

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:34
İlk dersinde eğitmen bayıldı, öğrenci uçağı tek başına indirdi

 Batı Avustralya'nın Perth kentinde uçuş dersi alan bir kişi, ilk dersinde eğitmenin fenalaşması üzerine uçağı kulenin talimatlarıyla güvenli bir şekilde indirmeyi başardı.

Max Sylvester adlı öğrenci, dersin başlamasından bir saat sonra pilotun fenalık geçirmesi üzerine kuleye imdat sinyali gönderdi.

'PİLOT ÜZERİME YIĞILDI'

Sonradan yayımlanan konuşma kayıtlarına göre Sylvester kuleye "Pilot üzerime yığıldı. Doğrultmaya çalışıyorum ama olmuyor" dedi.

Kuledeki görevli, Sylvester'a daha önce hiç Cessna tipi uçak kullanıp kullanmadığını sordu. Kuleye "Bu ilk dersim" diye yanıt veren Sylvester bir saat kadar havada kaldıktan sonra Jandakot Havalimanı'na uçağı indirmeyi başardı.

28 yaşındaki Sylvester'ın daha önce iki kez uçuş dersi aldığı fakat bu uçağa ilk kez bindiği ve hiç iniş denemesi yapmadığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
öğrenciUçakHaber
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