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İlk kafile Türkiye yolunda!

Rusya’nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna’da mahsur kalan Türklerin, kara yolu ile Türkiye’ye getirilmelerine dün akşam başlandı. Kiev’den 3 otobüsle yola çıkan ilk 120 kişilik kafile, Romanya sınırına ulaştı. Kiev’de çalışan ve ilk kafile ile Türkiye’ye dönen Burak Tanış, "Şu anda keyfimiz yerinde, mutluyuz; umarım sağ salim Türkiye topraklarına varacağız” dedi.

26 Şubat 2022 Cumartesi 09:26
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İlk kafile Türkiye yolunda!
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Rusya’nın harekat düzenlediği Ukrayna’da yaşayan Türklerin tahliyesi, dün akşam saatlerinde kara yoluyla başlatıldı. Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nin irtibat kurduğu Türklerden 120 kişi, kiralanan 3 otobüsle Kiev’den Türkiye’ye gelmek üzere yola çıktı.

Kiev’de çalışan ve ilk kafile ile Türkiye’ye dönen Burak Tanış, elçiliğin sağladığı 2 otobüsle ülkeden ayrıldıklarını, yolda ise 3 otobüs olduklarını söyledi.

Kiev’den çıkana kadar kendilerine Ukrayna polisinin eşlik ettiğini ve güvenli bölgelerden geçirildiklerini belirten Tanış, “Yollarda çok yoğunluk bulunuyor. Trafik çok karışıktı ve o yüzden çok yavaş gidiyoruz. Büyükelçiliğimizle sürekli temas halindeyiz, onlar bize çok destek verdi. Romanya sınırına yaklaştık. Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye dönüyoruz. Şu anda keyfimiz yerinde, mutluyuz; umarım sağ salim Türkiye topraklarına varacağız” dedi.

(DHA)

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