İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var

20 yıl sonra son ABD askerinin Kabil'den ayrılması ile Afganistan'da bir dönem resmen sona erdi. 20 yıl sonra iktidarı ele geçiren Taliban ülkenin büyük bir bölümünde kontrolü sağlamış durumda. Ancak Taliban dünyaya ılımlı mesajlar verse de çıkan haberlerin bir bölümü korku duyanlarda korku yaratıyor.

KAPILARA MEKTUP ASMIŞLARDI

Örgütün bir 'ölüm listesi' olduğu ve ABD ve NATO güçlerine yardım eden kişiler ve muhaliflerin bu listede yer aldığından endişe ediliyordu. Ülkeden gelen son haberler bu endişeleri doğrular nitelikte. Zira Taliban dün, bu 20 yıllık dönemde 'Batı' ile çalışanların kapılarına mektup asmaya başlamıştı. Taliban 'haçlılar için çalışan' olarak tanımladığı bu kişilere mektuplar ile 'Ya teslim olun ya da ölün' mesajı vermişti.

DİRENİŞİN LİDERİ AHMED MESUT İLK SIRADA

Afganistan'ın Tacikistan Büyükelçisi Mohammad Zahir Aghbar ise Taliban'ın hedefindeki kişiyi açıkladı. Sputnik'te yer alan habere göre, Aghbar Taliban'ın Pençşir'deki direnişin lideri Ahmed Mesud'u öldürmeyi planladığını söyledi. Ülkede efsane komutan olarak anılan Şah Mesud'un oğlu olan Ahmed Mesud Taliban karşıtı direnişin en önemli üç isminden biri olarak gösteriliyor.

SIRADAKİ DİĞER İSİMLER

Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir'de toplanan direniş hareketin lider kadrosunda Özbek asıllı Raşid Dostum'un oğlu Yar Dostum ve Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih de yer alıyor.