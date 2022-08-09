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İlk uçan otomobil test edilecek

3 yıl önçe uçan kaykayı ile Manş denizindeki Dover Boğazı'nı geçen Fransız mucit, dünyanın ilk uçan otomobili olduğunu söylediği yeni aracını test etmek için gönüllüler aradığını duyurdu. "Uçan Adam" lakaplı Franky Zapata, yerden 3 bin metre yükseklikte haraket eden JetRacer adlı aracın ,JetRacer adlı aracın saatte 250 km hıza ulaşacağını söyledi.

09 Ağustos 2022 Salı 21:48
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İlk uçan otomobil test edilecek
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Jet motoruyla çalışan bir uçan kaykay ile Manş Denizi'ni geçen Fransız mucit Franky Zapata, yeni aracını test etmek için 25 gönüllü aradığını duyurdu.

43 yaşındaki  Zapata, havada olduğu kadar karada da seyahat edebilen bir dikey araç üzerinde çalıştığını açıkladı. Bununla birlikte, ismi JetRacer olarak açıklanan araç Zapata’nın uçan kaykayının gelişmiş bir versiyonunu oluşturuyor. Öncekinden farklı olarak JetRacer’ın bir koltuğu bulunuyor. 

Zapata tekerleği olmayan JetRacer’ın 3 bin metre yüksekliğe ulaşmasını sağlayan gazyağı ile çalışan on mikro turbojet motoru kullanarak dikey olarak kalkış ve iniş yapabildiğini söyledi. Zapata, ayrıca aracın karbon fiber ve titanyumdan yapıldığını ve iki joystick ile kontrol edildiğini söyledi.

ACİL DURUMLAR İÇİN KULLANILACAK

Diğer taraftan Zapata, aracın maliyeti veya ne zaman halka sunulabileceği hakkında hiçbir detay açıklamadı. Mucit, onların bir gün enkaz altında kalan insanları kurtarmak  veya acil durum doktorları tarafından kullanılabileceğini söyledi, ancak başlangıçta akrobasi gösterileri ve eğlence için kullanılacağını aktardı.

Öte yandan, Zapata JetRacer’ın saatte 250 km azami hıza sahip acağını, fakat henüz saatte 130 km’nin üzerine çıkamadığını sözlerini ekledi.

Uçan Adam lakaplı Zapata, “Şu an için biraz daha hızlı gitmekten korkuyorum” diye konuştu. 

Son olarak Zapata, son 25 kişi ABD'ye gönderilmeden önce, bir simülatör de dahil olmak üzere ilk denemelerde yer almak üzere toplam 100 gönüllü seçileceğini duyurdu. İlgilenen herkesin web sitesi aracılığıyla kendisi ile  temasa geçmesi istedi. 

UÇAN KAYKAYI İLE MANŞ DENİZİ'NDEN GEÇTİ

Uçan kaykayın mucidi Fransız Franky Zapata,  ile İngiltere'yi ayıran Manş Denizi'ndeki Dover Boğazı'nı 2019 yılının Ağustos ayında uçarak geçti. Zapata, Fransa'daki Sangatte kentinden yerel saatle 06.17'de uçan kaykayı ile havalandıktan 22 dakika sonra İngiltere'nin Saint Margaret Koyu'na ulaştı.

Dünyanın ilk uçan otomobilini test edecek gönüllüler aranıyor - 7

Yaklaşık 35 kilometrelik uçuşu sırasında, kaykayına yakıt ikmali yapan Zapata, yakıtını sırtında taşıdı.

Anahtar Kelimeler:
Uçan OtomobilTest
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