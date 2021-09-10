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İlk vakalar tespit edildi

Japonya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Eta varyantının ilk vakalarının saptandığı bildirildi. İngiltere'de ortaya çıkan Eta varyantının çoğunlukla Amerika ve Avrupa'da olduğu biliniyordu.

10 Eylül 2021 Cuma 10:05
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İlk vakalar tespit edildi

Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'un Eta varyantı Japonya'ya sıçradığı ortaya çıktı.

Buna göre Japonya genelinde Kovid-19'un Eta varyantına ait yeni 18 vaka tespit edildi.

Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) hastalardan numuneler alındığını ve Eta türünün genetik analizinin yapılacağını açıkladı.

Aralık 2020'de ilk önce İngiltere'de ortaya çıkan Eta türü, Dünya Sağlık Örgütünün varyant listesine Mart 2021'de girmişti.

Eta varyantının çoğunlukla Amerika ve Avrupa kıtasındaki ülkelerde yayıldığını biliniyor.

Virüsün ilk Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantının Japonya'daki vaka sayısı ise 19'a yükseldiği bildirildi.

Son Güncelleme: 10.09.2021 10:20
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsünEta VaryantıJaponya
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