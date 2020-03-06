Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Mars’tan en yüksek çözünürlüklü panorama geldi
1,8 milyar piksellik Mars manzarası
Instagram’daki özellik LinkedIn’e geliyor
Instagram’daki özellik LinkedIn’e geliyor
Kalbiniz için en az 6 saat uyuyun
Kalbiniz için en az 6...
C vitamini corona virüsü tedavi edebilir mi?
C vitamini corona virüsü tedavi...
En hızlı kuantum bilgisayar için geri sayım
En hızlı kuantum bilgisayar için...

İlker Aycı: Pek çok havayolu şirketinden önce adım attık

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, havacılıkta virüs salgını önlemleri hakkında konuştu.

06 Mart 2020 Cuma 10:15
78 Okunma
İlker Aycı: Pek çok havayolu şirketinden önce adım attık

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuştu.

Aycı özetle şunları söyledi;

"Çin, İran, İtalya ve Nahçıvan'a seferlerimizi iptal ettik. Sağlık Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tedbirleri çok etkin şekilde pek çok havayolu şirketinden önce adım atarak aldık.

THY personeline gösterdiği büyük özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Dileriz ki, bu konuda bir aşı ve ilaç geliştirilir. Bizler de üstümüze düşeni en iyi şekilde yapacağız. 

Türkiye'ye virüsün bulaşmaması için önemli adımlar attık.

Riski minimize etmek için tüm önlemleri almaya devam edeceğiz."

Anahtar Kelimeler:
ThyKoronavirüsCorona
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hollanda'da ilk ölüm
Hollanda'da ilk ölüm
ABD'de bir yolcusu koronavirüsten ölen gemiye havadan test kiti bırakıldı
ABD'de bir yolcusu koronavirüsten ölen gemiye havadan test kiti bırakıldı
İdlib ateşkesi dünya basınında
İdlib ateşkesi dünya basınında
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim