Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
"O kadar pişmanım ki anlatamam”
Ya beni affedin ya da...
4 gün daha poliste tutuklu
4 gün daha poliste tutuklu
Ölümlü trafik kazasında karar verildi
Ölümlü trafik kazasında karar verildi
Üç kişiyi Güney'e geçirmek isterken yakalandı
Üç kişiyi Güney'e geçirmek isterken...
Kız arkadaşı kendisini eve almadı diye burnunu kırdı
Kız arkadaşının burnunu kırdı

IMF: ABD ekonomisinin ilave pakete ihtiyacı var

IMF, koronavirüs salgınının etkilerine karşı ABD ekonomisinin ilave bir mali pakete ihtiyaç duyacağını, ABD Merkez Bankası (Fed) için daha fazla eylem alanı görüldüğünü açıkladı.

11 Ağustos 2020 Salı 08:26
711 Okunma
IMF: ABD ekonomisinin ilave pakete ihtiyacı var

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamada, ABD'ye ilişkin 4. madde görüşmelerinin tamamlandığı belirtildi. 

ABD ekonomisine ilişkin görünümün COVID-19 salgınının yayılmasıyla önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6,6 daralmasının ve 2021'de ise yüzde 3,9'luk büyüme göstermesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ekonomiye yönelik bu benzeri görülmemiş şoka karşı güçlü ve proaktif bir yanıt verildiği, hükümetin hane halkı, işletmeler ile yerel yönetimlere destek sağlanması için hızla hareket ettiği ve bu mali çabaların önemli bir maliyeti de beraberinde getirdiği ifade edildi.

Federal borç 2020 sonuna kadar GSYH'nin yüzde 100'üne yaklaşacak

Federal hükümetin bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının bu yıl yüzde 16'ya yükselmesinin öngörüldüğüne işaret edilen açıklamada, federal borcun ise yıl sonuna kadar GSYH'nin yüzde 100'üne yaklaşmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, Fed'in de salgının boyutu netleştikçe hızla önlemler aldığı anımsatılarak, IMF icra direktörlerinin büyük ölçüde ilave bir mali pakete ihtiyaç duyulacağı konusunda hem fikir olduğu belirtildi.

Fed'in, krizin erken aşamasındaki kararlı müdahalesinin IMF icra direktörlerince takdir topladığı vurgulanarak, "Enflasyon ve istihdam muhtemelen uzun bir süre hedeflerin altında kalacaktır. İcra direktörleri, finansal istikrara yönelik potansiyel riskleri yakından izlerken, genişletilmiş varlık alımları ve daha açık sözlü yönlendirme dahil olmak üzere daha fazla eylem alanı gördü." değerlendirmesinde bulunuldu. 

Anahtar Kelimeler:
IMFKoronavirüsABDEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD polisinden 8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı
ABD polisinden 8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı
AB: "Doğu Akdeniz'deki gelişmeler endişe verici"
AB: "Doğu Akdeniz'deki gelişmeler endişe verici"
Paris'te 35 milyon euroya satılan terk edilmiş malikanenin kilerinde 30 yıllık ceset bulundu
Paris'te 35 milyon euroya satılan terk edilmiş malikanenin kilerinde 30 yıllık ceset bulundu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim