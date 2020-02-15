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IMF BAŞKANI: "ÖNÜMÜZDEKİ İKİ HAFTA KORONAVİRÜSÜN ETKİSİNİ BELİRLENMEK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

15 Şubat 2020 Cumartesi 13:10
IMF BAŞKANI: "ÖNÜMÜZDEKİ İKİ HAFTA KORONAVİRÜSÜN ETKİSİNİ BELİRLENMEK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
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Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs salgınının küresel ekonomi için büyük bir "belirsizlik" oluşturduğunu belirterek, "Önümüzdeki iki hafta koronavirüsün ekonomik etkisinin belirlenmesinde çok önemli olacak." dedi. Almanya'da 56'ncısı düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda "Küresel Ticarette Beklentiler" konulu panelde konuşan Georgieva, "düşük verimliliğin", "düşük ekonomik büyümenin" ve "düşük enflasyonun"  dünya ekonomisini sürükleyen faktörler olduğunu söyledi.

Georgieva, bugün dünyada "belirsizliğin" normal bir duruma dönüşmek üzere olduğunu ifade ederek IMF’nin yeni tip koronavirüs salgınının Çin dışında nasıl yayıldığı da dahil olmak üzere belirsizlik kaynaklarını yakından izlediğini belirtti. Kovid-19'un, 2003'deki SARS salgınının ekonomik etkisiyle karşılaştırıldığına dikkati çeken IMF Başkanı, Çin ve dünya ekonomisinin de değiştiğini ve Çin’in 2000'lerin başında küresel ekonomiden sadece yüzde 8 pay alırken bugün bunun yüzde 19’a yükseldiğini hatırlattı.

Georgieva, Çin’deki fabrikaların gelecek haftalarda açılacağına işaret ederek, "Koronavirüs hakkında daha fazla şey öğrendikten sonra küresel ekonomiyi korumak için koordineli önlemleri kabul etmemiz gerekecek." değerlendirmesinde bulundu. Yavaş ekonomik büyümenin ortasında koronavirüsün gerçek etkisinin bilinmediğini vurgulayan Georgieva, maliye bakanlarının ve merkez bankalarının belirsizliği gidermek için toplanmalarını umduklarını kaydetti. IMF'nin 22-23 Şubat’ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek olan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda söz konusu salgının ekonomik etkisini gündeme getirmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 15.02.2020 14:21
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