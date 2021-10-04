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IMF'de Çin krizi büyüyor: Soruşturma genişletildi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva hakkında Çin lehine verilerle oynama suçlamasıyla yürütülen soruşturma genişletiliyor.

04 Ekim 2021 Pazartesi 19:55
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IMF'de Çin krizi büyüyor: Soruşturma genişletildi
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Reuters'ta yer alan habere göre, Georgieva'nın Dünya Bankası'nda çalıştığı dönemde Çin lehine, çalışanlarına baskı yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Georgieva ve baskı yapıldığını iddia edenler IMF İcra Kurulu tarafından dinlenecek.

GEORGİEVA'YA YÖNELİK SUÇLAMA

İddiaya göre Georgieva, 2017 yılında Dünya Bankası CEO'su olduğu dönemde hazırlanan yıllık 'İş Yapma Kolaylığı' raporunda, eski Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'le birlikte, Çin'in sıralamasının yükseltilmesi için çalışanlara baskı yaptı.

Çin'in sıralamasının bu yolla raporda 85'ten 78'e yükseldiği, böylece ülkede gerçekte olduğunda daha iyi bir yatırım ortamının bulunduğuna yönelik algı oluşturulduğu, banka yönetiminin o dönemde ihtiyaç duyduğu sermaye artırımına bu yılla Pekin'den destek alındığı ileri sürülüyor.

KONUŞMA YAPACAĞI GÜN SORGULANACAK

İddialar, Dünya Bankası etik kurulunun talebiyle başlatılan soruşturmayı yürüten WilmerHale hukuk bürosu tarafından hazırlanan raporda iki hafta önce gündeme gelmişti.

Reuters ajansı, IMF yönetim kurulunun söz konusu rapora dayanarak hem Georgieva'nın kendisini, hem de incelemeyi yapan avukatları sorgulayacağını duyurdu. Suçlamaları reddeden Georgieva'nın, IMF ve Dünya Bankası'nın 11-17 Ekim'deki yıllık toplantılarında konuşma yapacağı gün sorgulanacağı belirtiliyor.

"BU BİR DARBE GİRİŞİMİ"

Georgieva hakkındaki suçlamalara, Dünya Bankası'nın eski baş ekonomistlerinden olan Nobel Ödüllü Joseph Stiglitz'den sert tepki geldi. Stiglitz, Georgieva'nın bir 'darbe girişimiyle' karşı karşıya olduğunu söyledi. Nobel Ödüllü ekonomist, söz konusu raporun Georgieva'yı itibarsızlaştırmak ve devirmek için haksız yere kullanıldığı yorumu yaptı.

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