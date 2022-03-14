Künye
Kıbrıs 6
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk ay hapis cezası aldı
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk...
Engelli kıza tecavüz!
Engelli kıza tecavüz!
Bar işletmecisi ağır yaralı!
Bar işletmecisi ağır yaralı!
Marketten 76 adet ürünü çaldığı iddia ediliyor
Marketten 76 adet ürünü çaldığı...
Flaş Haber
Engelli kıza tecavüz!
Kapat

IMF'den Ukrayna ekonomisi için 'derin resesyon' beklentisi

Uluslararası Para Fonu, Rusya'nın saldırıları sonucu bu yıl Ukrayna ekonomisinin yüzde 10 daralmasının beklendiğini ve "derin" bir resesyon yaşayacağını bildirdi.

14 Mart 2022 Pazartesi 22:10
42 Okunma
IMF'den Ukrayna ekonomisi için 'derin resesyon' beklentisi
banner108

Uluslararası Para Fonu (IMF), Rusya'nın saldırıları sonucu bu yıl Ukrayna ekonomisinin yüzde 10 daralmasının beklendiğini ve "derin" bir resesyon yaşayacağını bildirdi.

IMF, 1,4 milyar dolarlık acil durum finansmanının onayı öncesi Ukrayna ekonomisine ilişkin hazırlanan raporu yayımladı.

Raporda, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna'da iç talebin keskin bir şekilde daralmasının beklendiğine dikkat çekildi.x

Ukrayna ekonomisinin bu yıl "derin" bir resesyon yaşayacağı belirtilen raporda, ülke ekonomisinin 2022'de yüzde 10 küçüleceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Raporda, devam eden çatışmanın Ukrayna'nın üretim kapasitesinde geniş bir yıkıma neden olduğu ve görünümü hızla kötüleştirdiği belirtilerek, artan fiziksel sermaye stoku kaybının ve kitlesel göçün, üretimde önemli ölçüde daralmaya, ticaret akışlarında bir çöküşe, vergi toplama kapasitesinin daha fazla azalmasına, mali ve dış pozisyonlarda daha büyük bir bozulmaya neden olabileceği aktarıldı.

IMF'nin raporunda, Irak, Lübnan, Suriye ve Yemen gibi savaş halindeki diğer ülkelerden gelen gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine dayanılarak Ukrayna'da ekonomik üretimin yüzde 25 ila yüzde 35 oranında daralabileceği kaydedildi.

Ukrayna'nın 4,8 milyar dolarlık dış finansman açığına sahip olduğuna işaret edilen raporda, ülkenin finansman ihtiyaçlarının artmasının beklendiği ifade edildi.

Raporda, Ukrayna'nın kamu borcunun GSYH'ye oranının 2022'de geçen yıla kıyasla 10 puan artarak yüzde 60'a yükselmesinin tahmin edildiği bildirildi.

Ukrayna'nın büyük bir insani ve ekonomik şokla karşı karşıya olduğu vurgulanan raporda, aşağı yönlü risklerin fazlasıyla yüksek olduğu belirtildi.

Raporda, ülkede ödeme sisteminin çalışır, bankaların açık ve çoğunlukla likit durumda olduğu ancak nakit dağılımının bozulduğu aktarıldı.

Yetkililerin piyasaları ve ekonomiyi istikrara kavuşturmak için uygun acil durum önlemleri uyguladığına işaret edilen raporda, mevcut koşullarda uygun bir para politikasını uygulamanın çok zorlu olduğu kaydedildi.

IMF Yönetim Kurulu, 9 Mart'ta Ukrayna'ya yönelik 1,4 milyar tutarında acil durum finansman desteğini onaylamıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM: Ukrayna'da 636 sivil öldü
BM: Ukrayna'da 636 sivil öldü
Yeni alternatif: Aralarında Türkiye de var…
Yeni alternatif: Aralarında Türkiye de var…
Kraliçe Elizabeth’ten kötü haber var
Kraliçe Elizabeth’ten kötü haber var









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim