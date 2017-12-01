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İmparator Akihito 2018'de tahttan çekilecek

Japonya Başbakanı Abe, İmparator Akihito'nun gelecek yıl Nisan ayında tahttan ayrılacağını açıkladı. Yerine oğlu Veliaht Prens Naruhito'nun geçmesi bekleniyor...

01 Aralık 2017 Cuma 11:34
İmparator Akihito 2018'de tahttan çekilecek
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Japonya'da İmparator Akihito'nun 2018'de tahtan çekileceği bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İmparator Akihito'nun gelecek yıl 30 Nisan'da tahttan ayrılacağını açıkladı.

Akihito, Japonya'da 200 yıl sonra tahttan çekilen ilk hükümdar olacak.

Japonya'nın 83 yaşındaki imparatoru geçen yıl yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında görevi bırakmak istediğini belirterek, "İmparatorun görevlerinin herhangi bir sekteye uğramadan istikrarlı bir şekilde sürdürüleceğini ümit ediyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Japonya'da en son 1817'de İmparator Koukaku kendi isteğiyle tahttan ayrılmıştı.

Akihito, babası İmparator Hirohito'nun 7 Ocak 1989'da ölmesi üzerine 55 yaşında tahta geçmişti. 

Akihito'nun tahttan çekilmesi durumunda yerine 57 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Naruhito'nun geçmesi bekleniyor.

Anayasal monarşiyle yönetilen Japonya'da imparatorun Japon halkı adına bazı kutsal görevleri yerine getirdiğine inanılıyor. Ataların kutsal sayıldığı Şinto inancının en yüksek otoritesi kabul edilen imparator, Japon halkının birliğini temsil ediyor.

Japonya'da Krizantem Tahtı, 2 bin yıldır babadan oğula geçiyor. Hükümdarlığın kadın üyeleri halktan biriyle evlenirlerse kraliyet statülerini bırakmaya zorlanıyor.
 

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