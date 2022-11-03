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İmran Khan'ın konvoyuna silahlı saldırı...

Pakistan medyası eski başbakan İmran Khan'ın konvoyuna ateş edildiğini ve siyasetçinin yaralandığını duyurdu. Saldırganın yakalandığı belirtilirken, saldırıda Khan'ın partisi PTI'nin bazı üst düzey isimleri de yaralandı.

03 Kasım 2022 Perşembe 14:27
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İmran Khan'ın konvoyuna silahlı saldırı...



Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Khan, ülkenin Pencap eyaletinin Vezirabad bölgesinde yaptığı protesto  yürüyüşü sırasında konvoyuna ateş edilmesi sonucunda ayağından hafif yaralandı.

Yerel basına göre, kimliği belirsiz saldırganlar, Khan'ın Vezirabad'daki Allah Hu Chowk Parkı yakınlarında bulunan aracına ateş açtı.

Khan tarafından kurulan Pakistan Adalet Hareketi (PTI) liderlerinden Fawad Chaudhry hastaneye kaldırıldı. PTI Senatörü Faisal Javed ve mitingin diğer birkaç katılımcısı da açılan ateş sonucu yaralandı.

Başka bir yerel PTI lideri Azhar Mashwani ise Khan'ın hastanede ve güvende olduğunu, saldırganın ise tutuklandığını söyledi.

Khan ve destekçileri 28 Ekim’de Lahor kentinden erken seçim çağrısıyla başkent İslamabad’a doğru yola çıktı.

KHAN VE DESTEKÇİLERİ LAHOR’DAN YOLA ÇIKMIŞTI

Khan ve destekçileri 28 Ekim’de Lahor kentinden erken seçim çağrısıyla başkent İslamabad’a doğru yola çıkmıştı. Konvoy nedeniyle 260 kilometrelik yol boyunca çok sayıda güvenlik gücünün konuşlandırılırken, konvoyun İslamabad’a oturma eylemi yapması bekleniyordu.

KHAN’A 5 YIL SİYASİ YASAK
Pakistan’da 10 Nisan'da Ulusal Meclis’te Khan ve hükümeti için güven oylaması yapılmış, hükümetinin güvenoyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı. 11 Nisan'da ise başbakanlık görevine Şahbaz Şerif seçilmişti.

Pakistan Yüksek Seçim Komisyonu ise 21 Ekim’de Khan’a yabancı ülkelerin liderlerinden ve temsilcilerinden aldığı resmi hediyeleri yasa dışı bir şekilde sattığı gerekçesiyle 5 yıl siyasi yasak getirmişti. Pakistan’da seçimlerin gelecek yıl Ekim ayında yapılması planlanıyor.

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