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İnanılmaz olay: Mutfağında bir hazine duruyormuş: Tam 153 milyon Türk lirası

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan yaşlı bir kadının duvarında asılı duran tablonun Floransalı ünlü Rönesans öncesi ressamı Cimabue'nin eseri olduğu anlaşıldı ve haftasonu açık artırmada 24 milyon Euro'ya (yaklaşık 153 milyon TL) satılarak yeni bir rekor kırdı.

28 Ekim 2019 Pazartesi 12:03
İnanılmaz olay: Mutfağında bir hazine duruyormuş: Tam 153 milyon Türk lirası

‘İsa ile alay’ adlı tablo, 13’üncü yüzyılda Cimabue’nin benzer Yeni Ahit temalı bir dizi resimden birisi olduğu açıklanmıştı.

Tabloyu yıllardır evinin mutfağında duvarda asılı tutan kadın, tablonun değerlemesini yapmak için uzman kişilere danıştığında gerçeğin ortaya çıktığı belirtiliyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre; açık artırma öncesinde tablonun 6 milyon Euro civarında bir fiyata alıcı bulabileceği tahmin ediliyordu.

Ancak hafta sonu düzenlenen açık artırmada satış fiyatı 24 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Açık artırmayı gerçekleştiren Acteon Müzayede Evi, alıcının kimliğinin gizli tutulduğunu ancak Kuzey Fransa’dan bir kişi olduğunu belirtti.

REKOR NİTELİĞİ TAŞIYOR

Müzayede evi açıklamasında ayrıca 24 milyon Euro’luk nihai fiyatın, bir Orta Çağ dönemi eseri için bugüne kadar verilen en büyük teklif olduğu ve bu alanda bir rekor kırıldığı belirtildi.

Müzayedeci Dominique Le Coent Reuters haber ajansına açıklamasında “Cimabue gibi eşsiz bir ressamın nadir bir eseri piyasaya geldiğinde her tür sürprize hazır olmalısınız” dedi.

24 milyon Euro’luk eseri yıllarca mutfağında asılı tutan yaşlı kadının da kimliği gizli tutuluyor.

Cimabue’nin aynı resim dizinin diğer iki tablosundan birisi İngiltere’nin başkenti Londra’da Ulusal Galeri’de, diğeri ise ABD’nin New York kentinde Frick Koleksiyonu’nda sergileniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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