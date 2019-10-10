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İnekler zebra kılığına girdi

Japon araştırmacılar inekleri zebra gibi boyadı. Bu tuhaf uygulamanın altında ise son derece bilimsel ve faydalı bir gerekçe var

10 Ekim 2019 Perşembe 15:49
İnekler zebra kılığına girdi

İnekleri sinek ısırmasından korumak için çalışan Japon araştırmacılar ilginç bir yöntem buldu. Zebra gibi boyanan ineklerin yüzde 50 daha az ısırıldığı tespit edildi.

At sinekleri tarafından sürekli ısırılan ve bu durumdan musdarip olan inekleri rahatlatmanın bir yolunu arayan araştırmacılar ilginç bir sonuçla karşılaştılar.

6 adet ineği alan bilim insanları inekleri siyah, siyah beyaz çizgili ve siyah çizgili olmak üzere boyadılar. İneklerin boyalı taraflarının fotoğraflarını çeken araştırmacılar sinek ısırıklarının sayısını takip ettiler. Siyaha ve siyah çizgilere boyanan ineklerin yarım saatte 110 kere ısırıldıklarını gözlemleyen araştırmacılar siyah beyaz çizgili boyanan ineklerde bu sayının yarım saatte 60 ısırık olduğunu buldular.

Bu durum bilim insanlarının zebraların çizgilerinin sadece estetik olmaktan öte olduğunu bir kez daha anlamasını sağladı. Araştırmanın sonucuna göre zebraların siyah beyaz çizgili yapısı sineklerin görüş alanını bozuyor ve sinekler bu renklere sahip alanlara konamıyorlar.

Sinek ısırıklarından kurtulamayan ineklerin yaşadıkları sıkıntılar endüstriye de zarar veriyordu. Böylece araştırmacıların bu buluşu hem inekleri rahat ettirecek hem de ekonomik anlamda fayda sağlamış olacak.

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İnekler
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