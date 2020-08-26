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İngiliz bilim insanlarından önemli buluş

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, sivrisinek vb. böcekleri öldüren ürünlerde yeni tip  corona virüsü de yok eden bir maddeye rastlandı. Virüsü öldürdüğüne inanılan bu maddenin  okaliptüs ağacından elde edildiği de belirtildi.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:11
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İngiliz bilim insanlarından önemli buluş

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, sivrisinek vb. böcekleri öldüren ürünlerde yeni tip  corona virüsü de yok eden bir maddeye rastlandı. Virüsü öldürdüğüne inanılan bu maddenin  okaliptüs ağacından elde edildiği de belirtildi.

Sky News'te yer alan haberde, böcekleri kovmak için kullanılan spreylerin içinde bulunan Citriodiol adlı maddenin corona virüsü öldürdüğünü duyuruldu.

İngiltere Savunma Bilimi ve Teknolojisi Laboratuvarı'ndaki bilim insanları Citriodiol adlı maddenin Covid-19'a karşı koruyucu bir katman sağlayıp sağlamayacağını görmek için araştırmalar yaptı.

"HERHANGİ BİR YAN ETKİSİ YOK"

Çalışmalar sonucunda elde edilen verilere göre Citridiol corona virüse karşı savaşta etken konumda yer alıyor. Bununla birlikte, araştırmacılar söz konusu maddenin herhangi bir yan etkisinin bulunmadığını kaydetti.

Öte yandan, Citrefine International'ın Genel Müdürü Jacqueline Watson hükümetten resmi bir test programı destek beklediklerini belirtti.

Watson, corona virüsle savaşta çok iyi bir şans yakaladıklarını belirterek kapsamlı bir teste ihtiyaçları olduğunu da sözlerina ekledi.

Citriodiol adlı madde okaliptüs ağacının yapraklarında ve gövdesinden elde ediliyor.

Ancak bilim insanları virüsten korunmak için sivrisinek spreylerinin doğrudan sıkılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

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KoronavirüsCoronavirüs
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