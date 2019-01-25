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İngiliz bira devi tüm içki markalarını Japon şirketine sattı

25 Ocak 2019 Cuma 14:13
İngiliz bira devi tüm içki markalarını Japon şirketine sattı

İngiliz bira devi Fuller's, aralarında London Pride'ın da bulunduğu tüm içki markalarını 250 milyon sterline (yaklaşık 1 milyar 727 milyon Türk lirasına) Japonya'nın en büyük bira üreticisi Asahi'ye sattı.

Alkolsüz içecekler de üreten Fuller's satış sonrası, 1654'ten bu yana Batı Londra'da üretim yapan bira imalathanesinin de korunacağını açıkladı.

Fuller's, pub ve otel işletmeciliği de yapıyor.

Bu yerlerde bira ve elma şarabı satmaya devam etmek için Asahi ile işbirliğine yapacak.

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Satış haberinin ardından Fuller's hisselerinin değeri yüzde 21 arttı.

Fuller's, "bira endüstrisindeki yapısal değişiklikler" nedeniyle bu adımı atmak zorunda kaldığını açıkladı.

Şirket yetkilileri, orta büyüklükte bir üretici olarak, İngiltere'deki büyük imalatçılarla 2 bin küçük üretici arasında sıkışıp kaldıklarını söylüyor.

Avrupa'ya açılma girişimlerini yoğunlaştıran Asahi ise Peroni ve Grolsch marka biraları da üretiyor.

Asahi, 2016'da da Çek bira üreticisi Pilsner Urquell ile Budweiser biralarının üreticisi Belçika merkezli Anheuser-Busch InBev NV'yi satın almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiliz Bira Devi
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