İngiliz büyükelçi Bronnert: Moskova ve Londra, istikrarsızlık ve tehdit dönemini geride bırakmalı

İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert, Rusya ile İngiltere arasında gerilimli seyreden ilişkilere dair değerlendirmede bulundu.

Moskova ve New York merkezli, Rusça yayın yapan RTVi'ye demeç veren RTVI televizyonuna demeç veren Bronnert, "Aslında ben, Rusya ve İngiltere vatandaşlarının çok sayıda ortak değere sahip olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, bizi birbirimize yaklaştırabilecek ve yaklaştırması gereken birçok şey var" dedi.

Rusya ve İngiltere'nin şu anda istikrarsızlık ve tehdit döneminden geçtiğine dikkat çeken Bronnert, iki ülkenin bunu geride bırakması gerektiğini vurguladı.

“MÜMKÜN OLAN ALANLARDA İŞ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRMEYE HAZIRIZ”

Rusya'yla ilişkilerin İngiltere'nin görmek istediği düzeyde olmadığını söyleyen Bronnert, Londra'nın mümkün olan alanlarda Moskova'yla iş birliğini sürdürmeye hazır olduğunun altını çizdi.

“UKRAYNA'YA SAVUNMA SİLAHLARI SEVK EDİYORUZ”

Bronnert, bir soru üzerine İngiltere'nin Ukrayna'ya yaptığı silah tedarikinden bahsetti.

Ukrayna'ya savunma silahları sevk ettiklerini savunan Bronnert, bunların yaklaşık 4 kilometre menzile sahip tanksavar füzeleri olduğunu kaydetti.

İngiliz diplomat, Londra'nın söz konusu silahların Ukrayna'daki aşırı sağcıların eline geçmesinden endişe edip etmediği sorulduğundaysa "Londra, meşru şekilde faaliyet yürüten Ukrayna ordusuyla çalışıyor. Kime ve nasıl silah tedarik edildiğiyle ilgili yasal düzenlemelerimiz var" yanıtını verdi.