İngiliz diplomatı 'mini etek' giydiği için öldürmüş

Lübnanlı taksici Tarek Hawchieh, İngiltere‘nin Beyrit büyük elçiliğinde çalışan 30 yaşında ki ingiliz diplomat Rebecca Dykes’i öldürdüğü gerekçesi ile polis tarafından gözaltına alındı. Taksici ifadesinde Rebecca’yı kısa mini etek giydiği gerekçesi ile tecavüz edip öldürdüğünü söyledi.

Rebecca, arkadaşları ile dışarıda eğlendikten sonra, eve gitmek için ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı.

Elçilik çalışanları duruma polise bildirdi. Polis yaptığı araştımada gençö kadının cansız bedenini çıplak bir şekilde boynuna ip dolanmış halde yol kenarına atılmış bir şekilde buldu.

Polis, tarafından gözaltına alınan taksi şöförü, kadının arabasına bindiği sırada mini etekli olduğunu ve kadının yabancı olduğu için kendisine tecavüz etmenin daha kolay olduğunu bu yüzden tecavüz edip öldürdükten sonra yol kenarına attığını söyledi. Şöförün annesi oğluna lanet okuyup hak edeceğini cezayı almasını söyledi.