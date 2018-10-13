İngiliz efsane Suudilerle ilişkiyi kesti

Sir Richard Branson'ın sahibi olduğu Virgin Group Cemal Kaşıkçı olayı aydınlatılana kadar Suudi Arabistan ile iş ilişkilerini dondurduğunu açıkladı. Virgin Group'un sahibi Branson şirketin internet sitesinde yaptığı açıklamada, “Eğer Cemal Kaşıkçı'nın söylendiği gibi konsoloslukta öldürüldüğü kanıtlanırsa bu batının Suudi hükümeti ile iş yapma şeklini değiştirecektir” dedi.

UZAY ARAŞTIRMALARI YAPIYORLARDI

Branson Suudi yetkililerden olayla ilgili daha fazla bilgi istediklerini ifade etti. Virgin Grup Suudi Arabistan kamuoyu ile 1 milyar dolarlık uzay araştırmaları projesi üzerinde çalışıyordu.

Branson aynı zamanda Kızıldeniz'deki iki turizm projesini de Kaşıkçı davasından dolayı durdurduğunu açıkladı.

Branson açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Benim Suudi Arabistan'ın hükümetine ve veliaht prens Muhammed bin Salman'a inancım vardı, bu yüzden Kızıldeniz'deki iki projenin yürütmesini kabul etmiştim. Kaşıkçı olayı aydınlatılana kadar projeleri askıya alıyorum.