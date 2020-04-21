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İngiliz Hava Kuvvetleri uçağı, sağlık ekipmanları için İstanbul'a geldi

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı, koronavirüsle mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanları almak üzere İstanbul'a geldi.

21 Nisan 2020 Salı 16:23
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İngiliz Hava Kuvvetleri uçağı, sağlık ekipmanları için İstanbul'a geldi

Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait A400 nakliye uçağı, İngiltere'nin Brize Norton bölgesindeki havaalanından kalkıp, İstanbul'a doğru yola çıktı.

Kargo uçağı, sağlık ekipmanlarını almak üzere İstanbul'a geldi.

Uçağın, havalimanındaki kargo terminallerinin bulunduğu bölgeye yakın bir noktada park pozisyonunda yükleme için beklediği görüldü.

Sağlık malzemelerinin yüklenmesinin ardından kargo uçağı İngiltere’ye gitmek için havalanacak.

İngiltere’ye de daha önce Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla iki kez tıbbi ekipman desteği sağlanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
İngilizİngiliz Hava KuvvetleriİngiltereKoronavirüsCoronavirüsTürkiye
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Daş 2020-04-21 17:56:01

Fazla ise tamam anlarım ama kendi halkının rızkını başka ülkeye veriyorlarsa vebalide boyunlarındadır. Bir ingiliz kadar değer etmiyor bizim vatandaşımız

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