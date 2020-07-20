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İngiliz hükümeti 90 milyon potansiyel COVID-19 aşısı için sipariş verdi

İngiliz hükümeti, koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirilmekte olan potansiyel aşılardan 90 milyon doz tedarik edilmesi için anlaşma yapıldığını duyurdu.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 15:59
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İngiliz hükümeti 90 milyon potansiyel COVID-19 aşısı için sipariş verdi

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, test sürecinin 2'nci aşamasında olan ve Alman ilaç şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen potansiyel COVID-19 aşısından 30 milyon adet tedarik edilmesi için sipariş verildiği duyuruldu.

Açıklamada, hükümetin ayrıca Fransız ilaç şirketi Valvena adlı ilaç firması tarafından geliştirilen potansiyel COVID-19 aşısı için de 60 milyon adetlik bir anlaşma imzaladığı, henüz test aşamasında olan aşının başarılı olması durumunda 40 milyon adetlik bir ek bir alım daha yapılabileceği belirtildi.

Valneva’nın İskoçya’nın Livinston kentinde bir üretim tesisi mevcut.

Şirketin COVID-19 aşısına ilişkin klinik testleri başarıyla tamamlaması durumunda, İskoçya’daki tesisin aşı üretim kapasitesinin 100 milyon adete kadar çıkarılması planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid19İngiltere
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