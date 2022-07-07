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İngiliz hükümetinde istifa depremi

İngiltere'de bazı bakan ve bakan yardımcıları art arda istifa etti. Bir süredir Muhafazakar Parti içindeki huzursuzluk, Başbakan Boris Johnson'a en yakın isimlerin istifasıyla iyice gün yüzüne çıktı.

07 Temmuz 2022 Perşembe 13:26
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İngiliz hükümetinde istifa depremi
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İngiltere'de Johnson kabinesinde kriz yaşanıyor.

İlk istifalar Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'tan geldi.

Başbakan Johnson'ı eleştirdiği istifa mektubunu paylaşan Javid, "Vicdanım rahat bir şekilde görevime devam edemeyeceğim." dedi.

Maliye Bakanı Rishi Sunak, sosyal medya hesabından istifa mektubunu paylaştı.

Aynı şekilde Başbakan Johnson'ı eleştiren Sunak “Halk haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi şekilde yönetilmesini bekliyor." ifadesine yer verdi.

Johnson da iki bakana mektup göndererek istifalarından dolayı "üzgün" olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'na Johnson'ın Özel Kalem Müdürü Steve Barclay, Maliye Bakanlığı'na ise Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi getirildi.

İstifa gerekçeleri: Güven kaybı ve parti içi huzursuzluk

Bakanların ardından Başbakan'ın Parlamentoda özel sekreterliğini yapan iki milletvekili de istifalarını duyurdu. Ancak istifalar bunlarla bitmedi; Muhafazakar Parti yeni güne yeni istifalarla uyandı. 

Okullardan Sorumlu Devlet Bakanı Robin Walker, Çocuk ve Aileden Sorumlu Bakan Will Quince ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Laura Trott da istifa ettiğini açıkladı.

Son istifa kararları Hazine Bakanı John Glen, Adalet Bakan Yardımcısı Victoria Atkins ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Jo Churchill'den geldi.

Bakanlar istifa gerekçelerinde güven kaybını ve parti içi huzursuzluğu gösterdiler.

Salgın tedbirleri döneminde Başbakanlık konutunda yapılan partiler ve ekonomideki kötü gidiş partide sorunlar yaratmıştı.

Son olarak Partinin parlamento grup başkanı Chris Pincher’ın taciz iddialarına rağmen bu göreve getirilmesi parti içi huzursuzluğu daha da artırdı.

Boris Johnson'dan "göreve devam" mesajı

Öte yandan, konuya ilişkin açıklama yapan Boris Johnson, görevini yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Johnson, istifa durumuna ilişkin soruya karşılık olarak, hükümetin sürdürülmesinin imkansız hale gelmesi durumunda istifa edebileceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı, "Benim işim yola devam etmek." ifadesini kullandı.

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