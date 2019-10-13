İngiliz istihbaratından bomba iddia: Yıllar sonra gelen uzaylı itirafı

ABD istihbarat birimi MI6’i 2009-2014 yılları arasında yöneten Sir John Sawers önceki gün katıldığı bir etkinlikte uzaylılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Sawers, “Güneş sisteminde Dünya’nın gelişmiş canlıları barındıran tek gezegen olduğunu düşünmek olağan dışı bir durum bence. Bence bu gezegendeki hiçbir şey biricik değil, benzer gezegenler olmalı” dedi.

Sawers açıklamasını derinleştirmezken, geçen yıl yaşamını yitiren Profesör Stephen Hawking de insanlığın dünya dışı zeki varlık arayışı için, “21’inci yüzyıl biliminin en heyecan verici macerası” ifadesini kullanmıştı. Sawers’ın bu ifadeleri geçen ay İngiliz bilim insanlarının Dünya benzeri bir gezegen bulunduğuna dair açıklamalarla ilgili bilgiyi akıllara getirdi. Geçen ay İngiliz bilim insanları 110 ışık yılı uzakta K2-18b isimli bir gezegen keşfetmiş ve bu gezegende yaşama imkan tanıyabilecek miktarda su olduğu belirtilmişti.