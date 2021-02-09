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İngiliz medyasında Kraliçe Elizabeth ile ilgili şok iddia

The Guardian gazetesi, Kraliçe II. Elizabeth'in 1970'lerde kişisel servetinin kamuoyuna açıklanmasını engellemek için bir yasa tasarısını değiştirttiğini iddia etti.

09 Şubat 2021 Salı 14:27
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İngiliz medyasında Kraliçe Elizabeth ile ilgili şok iddia

İngiliz medyası Kraliçe Elizabeth ile ilgili gündemi sarsan iddia ortaya arttı. 

İngiliz The Guardian gazetesi Kraliçe II. Elizabeth'in 1970'lerde kişisel servetinin kamuoyuna açıklanmasını engellemek için lobi yaparak bir yasa tasarısını değiştirttiğini iddia etti.

Gazete, iddiasını Ulusal Arşiv Dairesi'nden ulaştığı belgelere dayandırdı. 

Kraliçenin hisselerin kamuoyuna sızmasından endişe duyuldu

Dönemin Ticaret Bakanı Geoffrey Howe'un başka bir bakana gönderdiği mektuba göre, paravan şirketlere hissedarlarının kimliğini açıklama zorunluluğu getiren Şirketler Yasası tasarısından Saray önceden haberdar edildi ve Kraliçe'nin avukatları devreye girdi.

Kraliyet ailesinin zor durumda kalmaması için Merkez Bankası hemen bir formül buldu. Kraliçe'nin hisselerinin aktarılacağı "Bank of England Nominees" adlı bir şirket kuruldu.

Yasa tasarısıyla da aralarında Bank of England Nominees'in de bulunduğu bazı şirketler, hissedarlarını açıklama zorunluluğundan muaf tutuldu.

Yapılan yasal düzenleme halka farklı yansıtıldı iddiası

İddialara göre düzenleme, kamuoyuna İngiltere'de yatırım yapan devlet başkanları ve hükümetleri korumaya yönelik bir girişim olarak sunulsa da gerçekte Kraliçe II. Elizabeth için yapıldı.

Bu yasa, Kraliçe II. Elizabeth'in hisselerine 2011'e kadar koruma sağladı. Dört yıl önce de şirket kapandı.

Şirketteki hisselere ne olduğu bilinmezken hissedarları da açıklanmadı.

Saray'dan yalanlama

Kraliçe II. Elizabeth'in lobi yaptığına işaret eden belgelerin ortaya çıkarılmasının ardından, Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada haberler kesin bir dille yalanlandı.

Sunday Times'ın son açıkladığı İngiltere'nin en zenginleri listesinde Kraliçe II. Elizabeth'in tahmini servetinin 350 milyon sterlin (yaklaşık 480 milyon dolar) olduğu belirtilmişti.

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