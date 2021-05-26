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İngiliz model Stephanie Dubois, AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybetti

İngiliz model Stephanie Dubois, AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybetti.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:22
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İngiliz model Stephanie Dubois, AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybetti

İngiltere’de üretilen ve ağırlıklı olarak bu ülkede kullanılan Covid-19 aşısını yeniden tartışmaya yola açtı. Ünlü model, aşı olduktan sonra sonra yaptığı paylaşımda “Kendimi korkunç hissediyorum. Benim için pizza ve yatak zamanı” ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere, AstraZeneca aşısı olduktan sonra hayatını kaybeden 39 yaşındaki modeli konuşuyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde yaşayan 39 yaşındaki İngiliz model Stephanie Dubois, AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybetti. Bu haber kısa sürede ‘ölüm nedeni aşı mı’ tartışmalarını beraberinde getirdi.

Son Güncelleme: 26.05.2021 16:53
Anahtar Kelimeler:
Stephanie DuboisAstraZeneca Aşısı
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