İngiltere’de üretilen ve ağırlıklı olarak bu ülkede kullanılan Covid-19 aşısını yeniden tartışmaya yola açtı. Ünlü model, aşı olduktan sonra sonra yaptığı paylaşımda “Kendimi korkunç hissediyorum. Benim için pizza ve yatak zamanı” ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere, AstraZeneca aşısı olduktan sonra hayatını kaybeden 39 yaşındaki modeli konuşuyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde yaşayan 39 yaşındaki İngiliz model Stephanie Dubois, AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybetti. Bu haber kısa sürede ‘ölüm nedeni aşı mı’ tartışmalarını beraberinde getirdi.