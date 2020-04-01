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İngiliz ordusu alarma geçti!

Londra’da geçici hastane inşa ediliyor

01 Nisan 2020 Çarşamba 14:50
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İngiliz ordusu alarma geçti!

İngiltere'de artan corona virüs salgını orduyu harekete geçirdi. Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri, başkent Londra'da kongre merkezi London ExCel’i geçici hastaneye çevirmek için çalışmalara hız verdi. Ülkede corona virüs vaka sayısı 25 bine yükselirken bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti.

İngiliz medyası, Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri’nin başkent Londra’daki sergi ve uluslararası kongre merkezi London ExCel’i corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında geçici hastaneye çevirmek için çalışmalara başladığını duyurdu.

Bugün hasta kabul edileceği bildirilen geçici hastanenin, 10 gün içerisinde 4 bin yatak kapasitesine ulaşacağı bildirildi.

'BANA VERİLEN EN BÜYÜK GÖREV'

İngiliz medyasına konuşan Albay Ashleigh Boreham, askeri kariyerinde aldığı en büyük görevin bu olduğunu belirterek, "Ülkemizdeki insanlar için bir hastane inşa ediyoruz. İnsanların hayatlarını kurtarıyorsunuz ve bu hayatlar, sizin ailelerinizin hayatları da olabilir. Bu şimdiye kadar bana verilen en büyük görev" ifadelerini kullandı.

'BU DA BİZİM SOMME MUHAREBEMİZ'

Boreham, ordunun corona virüsle mücadelesinin Birinci Dünya Savaşı’nda Fransa'da gerçekleşen ve bir milyondan fazla can kaybı ile sonuçlanan Somme Muharebesi’nden farklı olmadığını ifade ederek, "Büyükbabam Somme'deydi, bu da ondan farklı değil. Ben sadece farklı bir savaştayım. Londra’lıyım, Londra'da arkadaşlarım ve ailem var. Burada çalışan insanların çoğu, burada çalışan askerlerin çoğu Londra'dan. Bunu Londralıların hayatlarını kurtarmak için yapıyoruz. Bunlar yoldaşlarımız, hiçbir fark yok. Sivil ya da asker olmaları önemli değil" dedi.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereCorona VirüsKoronavirüsKarantina
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